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«Монако» готов арендовать защитника «Челси»

Дата публикации: 02-08-2022

Маланг Сарр может перебраться в «Монако». Фабрицио Романо отмечает, что речь идет о годовой аренде центрального защитника «Челси».

По данным инсайдера, в услугах 23-летнего француза также заинтересован «Фулхэм». Однако для самого футболиста вариант с возвращением в Лигу 1 выглядит более привлекательным.

Сарр является воспитанником «Ниццы», в структуре которой он находился до лета 2020 года, после чего в ранге свободного агента подписал соглашение с «Челси». За время пребывания в лондонской команде он выходил на поле в 21 встрече (без результативных действий). Договор Сарра с «синими» истекает в июне 2025 года.

Рыночный ценник на центрдефа составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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