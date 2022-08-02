«Монако» готов арендовать защитника «Челси»

Дата публикации: 02-08-2022

Маланг Сарр может перебраться в «Монако». Фабрицио Романо отмечает, что речь идет о годовой аренде центрального защитника «Челси».



По данным инсайдера, в услугах 23-летнего француза также заинтересован «Фулхэм». Однако для самого футболиста вариант с возвращением в Лигу 1 выглядит более привлекательным.



Сарр является воспитанником «Ниццы», в структуре которой он находился до лета 2020 года, после чего в ранге свободного агента подписал соглашение с «Челси». За время пребывания в лондонской команде он выходил на поле в 21 встрече (без результативных действий). Договор Сарра с «синими» истекает в июне 2025 года.



Рыночный ценник на центрдефа составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).