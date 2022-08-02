«Севилья» нашла усиление в «МЮ»

Дата публикации: 02-08-2022

Сразу два игрока «Манчестер Юнайтед» могут пополнить состав «Севильи». По данным «Daily Mail», испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Алекса Теллеса и Эрика Бейи. Последний также привлек внимание «Ромы», «Фулхэма» и «Милана».



За «красных дьяволов» Бейи выступает с 2016 года, но проявить себя в составе английского топ-клуба ему не удалось из-за регулярных травм. В прошлом сезоне в активе 28-летнего защитника всего 7 матчей (без результативных действий). Его соглашение с «Юнайтед» рассчитано до лета 2024 года.



Теллес пополнил состав «манкунианцев» осенью 2020 года, перебравшись из «Порту». В сезоне 2021/2022 бразилец выходил на поле в 26 встречах (1 забитый мяч, 4 ассиста). Соглашение Теллеса с клубом истекает в июне 2024 года.