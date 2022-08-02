В «Насьонале» подтвердили, что ЦСКА купил защитника Сосу

Дата публикации: 02-08-2022

Себастьян Тарамаско, являющийся спортивным директором «Насьоналя», сообщил о переходе Хоакина Сосы в ЦСКА. Ранее о трансфере писал журналист из Уругвая Гонсало Рончи.



Слова Тарамаско опубликовал ресурс «Sport24»: «Действительно, ЦСКА приобрел 70% прав на Сосу. В Россию он приедет спустя несколько дней, после чего присоединится к клубу».



Перед началом текущего сезона 20-летнего защитника арендовал «Ливерпуль» (Монтевидео). За уругвайскую команду Соса провел 19 поединков, в которых отметился 1 голевой передачей.



Соглашение Хоакина с «Насьоналем» рассчитано до конца 2023 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 500 тыс евро («Transfermarkt»).



Отметим, что в активе центрбека 24 игры за сборную Уругвая (U17).