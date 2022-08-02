Бернарду Силва согласовал условия контракта с «Барселоной»

Дата публикации: 02-08-2022

Sport.es информирует, что Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити». Португалец уже договорился по условиям личного соглашения с «Барселоной».



Об интересе каталонцев к Силве известно давно. При этом ранее сообщалось, что его трансфер «сине-гранатовые» смогут оформить только в случае продажи Френки де Йонга, которым интересуются «Челси» и «МЮ».



Состав «Сити» Силва пополнил в 2017 году. В завершившемся сезоне на счету 27-летнего португальца 50 игр (13 забитых мячей, 7 голевых пасов). Его трудовой договор с «горожанами» действует до июня 2025 года.



Стоимость хавбека составляет € 80 млн (источник – Transfermarkt.de).



За сборную Португалии Силва провел 70 встреч, в которых отметился 8 забитыми мячами.