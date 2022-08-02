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Полузащитник «Астон Виллы» перейдет в «Челси»

Дата публикации: 02-08-2022

18-летний талант «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека близок к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает «Sky Sports».

Потенциальный новичок уже прибыл в Лондон. Отмечается, что на среду назначено медобследование хавбека, который будет представлен как игрок «Челси» уже на этой неделе.

«Синие» заплатят бирмингемцам 15 миллионов фунтов + бонусы в дальнейшем. Контракт с игроком будет подписан до лета 2028 года.

Помимо лондонцев интерес к центральному полузащитнику также проявлял «Милан».

В прошлом сезоне Чуквуэмека был задействован в 15 матчах за основную команду «львов». В них он сумел отличиться одним ассистом.

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