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«Ювентус» может перехватить трансферную цель «Наполи»

Дата публикации: 02-08-2022

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, который на данном этапе своей карьеры защищает цвета «Сассуоло», интересен двум итальянским клубам – «Наполи» и «Ювентусу».

Если неаполитанцы уже давно ведут переговоры по 22-летнему форварду, то туринцы только сейчас включились в борьбу.

Президент «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес к воспитаннику «нероверди».

«Да, «Наполи» и «Ювентус» действительно заинтересованы в приобретении Распадори. Позиция клуба такова, что мы объявим о прекращении переговоров через пару дней. Близится старт сезона, нужно сконцентрироваться на этом. Так что обоим претендентам следует поторопиться», - сказал Карневали в интервью «Il Giornale».

В сезоне 21/22 Распадори забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 36 играх Серии А.

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