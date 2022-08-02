«Ювентус» может перехватить трансферную цель «Наполи»

Дата публикации: 02-08-2022

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, который на данном этапе своей карьеры защищает цвета «Сассуоло», интересен двум итальянским клубам – «Наполи» и «Ювентусу».



Если неаполитанцы уже давно ведут переговоры по 22-летнему форварду, то туринцы только сейчас включились в борьбу.



Президент «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил интерес к воспитаннику «нероверди».



«Да, «Наполи» и «Ювентус» действительно заинтересованы в приобретении Распадори. Позиция клуба такова, что мы объявим о прекращении переговоров через пару дней. Близится старт сезона, нужно сконцентрироваться на этом. Так что обоим претендентам следует поторопиться», - сказал Карневали в интервью «Il Giornale».



В сезоне 21/22 Распадори забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 36 играх Серии А.