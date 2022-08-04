Роналду вряд ли покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Дата публикации: 04-08-2022

Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» во время этого трансферного окна, сообщает «The Athletic».



По информации источника, трансфер 37-летнего португальца в другой клуб маловероятен. Несмотря на обилие слухов относительно будущего звездного игрока, руководство «красных дьяволов» получило только один официальный запрос. В услугах Криштиану заинтересован неназванный клуб из Саудовской Аравии.



Отчасти нежелание «МЮ» продавать нападающего мотивируется тем, что клуб не сможет найти ему достойную замену.



Напомним, Роналду перебрался на «Олд Траффорд» из туринского «Ювентуса» прошлым летом. Сумма трансфера составила 15 000 000 евро. Договор о сотрудничестве между сторонами актуален до конца сезона 22/23.