В «Торпедо» отказались комментировать интерес к Джорджевичу
Дата публикации: 04-08-2022
Максим Ляпин, занимающий должность спортивного директора «Торпедо», не стал давать комментарии относительно интереса «автозаводцев» к Луке Джорджевичу.
«Интересен ли Джорджевич «Торпедо»? Без комментариев», - заявил Ляпин в интервью Илье Никульникову из «Чемпионата».
Об интересе «Торпедо» к черногорскому форварду ранее сообщил ресурс «РБ Спорт». Среди претендентов на 28-летнего футболисту также назывался «Пари НН». Источник писал, что клубы обсуждают с Джорджевичем возможность сотрудничества.
Черногорец остается без команды с июля 2022 года. Прошлый сезон он провел в датском «Вайле», отличившись 6 раз в 26 играх. В России Джорджевич в разное время защищал цвета «Зенита», «Арсенала» и «Локомотива».