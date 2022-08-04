В «Торпедо» отказались комментировать интерес к Джорджевичу

Дата публикации: 04-08-2022

Максим Ляпин, занимающий должность спортивного директора «Торпедо», не стал давать комментарии относительно интереса «автозаводцев» к Луке Джорджевичу.



«Интересен ли Джорджевич «Торпедо»? Без комментариев», - заявил Ляпин в интервью Илье Никульникову из «Чемпионата».



Об интересе «Торпедо» к черногорскому форварду ранее сообщил ресурс «РБ Спорт». Среди претендентов на 28-летнего футболисту также назывался «Пари НН». Источник писал, что клубы обсуждают с Джорджевичем возможность сотрудничества.



Черногорец остается без команды с июля 2022 года. Прошлый сезон он провел в датском «Вайле», отличившись 6 раз в 26 играх. В России Джорджевич в разное время защищал цвета «Зенита», «Арсенала» и «Локомотива».