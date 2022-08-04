«Марсель» договорился с «Ромой» о трансфере Верету

Дата публикации: 04-08-2022

Француз вернется в родную страну.



Марсельский «Олимпик» договорился с римской «Ромой» о трансфере 29-летнего хавбека Жордана Веретту. Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.



«Сделка по Жордану Верету обойдется «Марселю» 15,5 млн евро (11 миллионов сразу + 4,5 млн в виде бонусов). Контракт с игроком также согласован, в ближайшее время он пройдет медосмотр», - написал журналист в своем «Твиттере».



Также Романо отметил, что продажа Верету открыла «Роме» возможность подписать Жоржиньо Вейналдума («ПСЖ»), с которым «джаллоросси» достигли согласия.