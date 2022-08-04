Икарди может перейти в клуб Берлускони, вышедший в Серию А

Дата публикации: 04-08-2022

Мауро Икарди может стать частью команды Сильвио Берлускони.



Николо Скира в своем «Twitter» утверждает, «Монца» рассматривает вариант с трансфером 29-летнего аргентинца, правами на которого владеет «ПСЖ». Парижане готовы расстаться с форвардом, поскольку Кристоф Галтье, недавно возглавивший клуб, не рассчитывает на Икарди в следующем сезоне.



Инсайдер отмечает, что в переходе футболиста заинтересован Берлускони. При этом пополнить состав «Монцы» Мауро может исключительно на правах аренды и при условии, что французский гранд будет выплачивать основную часть его зарплаты.



В минувшем сезоне Икарди провел за «Пари Сен-Жермен» 30 игр, отметившись 5 голами. Трудовой договор аргентинца с клубом истекает через 2 года.



Ценник на игрока составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).