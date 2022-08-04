«Боруссия» из Дортмунда намерена подписать Садика

Дата публикации: 04-08-2022

«Боруссия» (Дортмунд) проявляет интерес к Умару Садику, выступающему за «Альмерию». Немецкий клуб готов выложить за центрфорварда 30 млн евро, включая бонусные выплаты. Именно столько боссы испанской команды хотели бы получить за своего подопечного. Информацией поделилось издание «Mundo Deportivo».



В «Боруссии» Садика рассматривают в качестве сменщика Себастьена Аллера, который пропустит длительное время из-за болезни.



За «Альмерию» нападающий выступает с осени 2020 года. В прошлом году СМИ писали об интересе к нигерийцу со стороны «Краснодара» и «Спартака». Также сообщалось, что сам игрок согласился перейти в стан «быков».



Контрактное соглашение Садика с «Альмерией» рассчитано до июня 2025 года.