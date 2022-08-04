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«Байер» сделает новое предложение по полузащитнику «Шахтера»

Дата публикации: 04-08-2022

Издание «Kicker» информирует, что «Байер» предпримет очередную попытку подписать Михаила Мудрика, правами на которого владеет «Шахтер».

Ранее немецкая команда была близка к подписанию вингера, но в последний момент в борьбу за футболиста включился «Брентфорд», предложивший за Мудрика большую компенсацию. Позднее англичане отказались от претензий на игрока, сделав выбор в пользу Миккеля Дамсгора, выступающего за «Сампдорию».

Помимо «Байера», интерес к футболисту «Шахтера» также проявляет «Ницца». Однако Мудрику больше импонирует вариант с немецким клубом из-за возможности выступать в ЛЧ.

Рыночная стоимость украинца составляет 9 000 000 евро (по версии портала Transfermarkt.de).

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