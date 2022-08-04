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«Челси» может подписать Обамеянга

Дата публикации: 04-08-2022

«Челси» проявляет интерес к Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщается на страницах британского таблоида «The Telegraph».

По информации источника, каталонцам нужно разгрузить зарплатную ведомость, потому они предложили подписать нападающего лондонской команде. Предварительные переговоры состоялись, но далеко не факт, что «Челси» сделает официальное предложение «Барселоне» по Обамеянгу.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и 33-летний футболист пересекались в дортмундской «Боруссии».

Обамеянг пополнил ряды «сине-гранатовых» минувшей зимой в ранге свободного агента. До этого он на протяжении четырех лет выступал за «Арсенал».

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает габонского бомбардира в 15 миллионов евро.

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