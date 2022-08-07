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«МЮ» сделал предложение «Болонье» по Арнаутовичу

Дата публикации: 07-08-2022

«The Athletic» утверждает, что «Ман Юнайтед» направил «Болонье» предложение по трансферу Марко Арнаутовича. Переход австрийца обойдется «манкунианцам» в 8 млн евро.

Сообщается, что подписать форварда просит Эрик тен Хаг, ранее работавший с ним в «Твенте». Специалист уверен, что игрок сможет усилить атакующий потенциал «МЮ».

Состав «Болоньи» Арнаутович пополнил в августе 2021 года. За итальянскую команду он провел 34 игры (15 забитых мячей, 1 результативный пас). Соглашение австрийца с «Болоньей» действует до лета 2024 года.

Ценник на 33-летнего футболиста составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).

Арнаутович имеет опыт выступления в АПЛ. В Англии он успел поиграть за «Вест Хэм» и «Сток Сити».

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