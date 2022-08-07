Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы

Дата публикации: 07-08-2022

Пресс-служба «Зенита» в своем Telegram-канале рассказала о повреждении Клаудиньо. По итогам медицинского осмотра у футболиста выявили травму двуглавой мышцы бедра. Вернуться в основу бразилец сможет не ранее чем через 4-5 недель.



Напомним, неудачной для Клаудиньо стала 60-я минута поединка 4-го тура РПЛ. Матч между «Ахматом» и «Зенитом», в котором травмировался бразилец, завершился нулевой ничьей. Вместо него на поле появился Зелимхан Бакаев.



Клаудиньо перешел в «Зенит» прошлым летом. Петербуржцы выкупили его контракт у «РБ Брагантино» за 12 млн евро. Соглашение бразильца с «Зенитом» рассчитано до июня 2027 года. В сезоне 22/23 на счету 25-летнего хавбека 4 игры за петербургскую команду (1 забитый мяч, 2 голевые передачи).