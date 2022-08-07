Вернер близок к возвращению в «Лейпциг»

Дата публикации: 07-08-2022

В скором времени Тимо Вернер может перебраться в «РБ Лейпциг». Ранее центрфорвард уже выступал в составе «быков». Информацией в своем «Twitter» поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что «Лейпциг» согласовал детали личного контракта с Вернером. Теперь немцы намерены договориться о переходе 26-летнего соотечественника с «Челси».



Лондонцы приобрели нападающего в 2020 году, заплатив за него 53 млн евро. В составе «Челси» немец стал обладателем Суперкубка УЕФА и титула победителя ЛЧ. Его контракт с «аристократами» истекает летом 2025 года. В завершившемся сезоне в активе Вернера 37 встреч за «Челси», в которых он отметился 11 голами и 6 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает форварда в 35 млн евро.