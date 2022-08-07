Бывший хавбек «Реала» Иско стал игроком «Севильи»

Дата публикации: 07-08-2022

Иско подписал контракт с «Севильей». Информация о переходе экс-хавбека «Реала» появилась на сайте команды из Андалусии. Детали соглашения не раскрываются.



За переход Иско «Севилье» платить не пришлось, поскольку ее состав 30-летний футболист пополнил в ранге свободного агента. Ранее он защищал цвета «Реала». Трудовые отношения полузащитника со «сливочными» истекли в конце июня.



Иско обучался футболу в структуре «Малаги». В «Реал» он перебрался в 2013 году и обошелся мадридцам в 30 млн евро. Прошлый сезон получился для испанца неудачным. На его счету всего 17 встреч (2 забитых мяча).



Рыночный ценник на игрока равняется 7 500 000 евро («Transfermarkt»).