«Бавария» пытается подписать воспитанника «Барселоны»

Дата публикации: 07-08-2022

По информации «Relevo», «Бавария» прорабатывает вариант с подписанием Конрада де ла Фуэнте, выступающего за «Марсель». В услугах форварда также заинтересованы «Порту», «Бернли», «Олимпиакос» и «Бешикташ».



В 2013-2021 годах де ла Фуэнте находился в системе «Барселоны». В 2020 году американец дебютировал в основе каталонцев. Вместе с «сине-гранатовыми» он завоевал Кубок Испании. Однако стать игроком основы «Барсы» ему так и не удалось. Прошлым летом права на него выкупил «Марсель». Сумма трансфера составила 3 млн евро и 50% от перепродажи футболиста.



В минувшем сезоне де ла Фуэнте выходил на поле в футболке «Марселя» в 22 играх (3 результативных паса). Контракт 21-летнего американца с французским клубом истекает в июне 2025 года.