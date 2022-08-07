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Брозович может оказаться в топ-клубе АПЛ

Дата публикации: 07-08-2022

Карьера Марцело Брозовича может продолжиться в АПЛ.

Издание «CalcioMercato» информирует, что в услугах полузащитника заинтересован «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» хотят обменять хорвата на одного из своих игроков. За Брозовича клуб готов предложить Наби Кейта или Роберто Фирмино.

Среди претендентов на него также значатся «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Тоттенхэм Хотспур».

Правами на Брозовича владеет «Интер», состав которого хавбек пополнил в 2015 году. Его соглашение с миланцами рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне на счету 29-летнего хорвата 47 матчей (3 забитых мяча, 4 результативные передачи).

Ориентировочная стоимость Брозовича – 40 млн евро (по оценке экспертов Transfermarkt.de).

За национальную сборную Марцело провел 74 игры (7 голов).

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