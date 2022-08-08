1xBet — новый официальный партнер ПСЖ

Дата публикации: 08-08-2022

Международная букмекерская компания 1xBet и французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписали партнерское соглашение сроком на три сезона.

С 1 июля 2022 года 1xBet стал официальным региональным партнером парижского клуба в Африке и Азии, а со следующего сезона сотрудничество распространится и на другие регионы. В рамках соглашения будут проведены различные активности с участием игроков ПСЖ.

«Мы рады приветствовать 1xBet в качестве регионального партнера ПСЖ, — заявил Марк Армстронг, директор по партнерствам «Пари Сен-Жермен», — 1xBet хорошо зарекомендовал себя именно на тех континентах, где у нашего клуба больше всего поклонников. Всем известно, что 1xBet является амбициозным игроком в мире онлайн-ставок на спорт и, сотрудничая с «Пари Сен-Жермен», надеется укрепить свои позиции лидера во многих странах».

«Пари Сен-Жермен» — один из самых популярных футбольных клубов в мире, — добавил Алекс Соммерс, представитель 1xBet, — Мы разделяем желание добиваться успеха во всех областях и готовы предложить болельщикам совершенно новый, увлекательный опыт онлайн-беттинга».

1xBet — одна из ведущих мировых букмекерских компаний, работающая напрямую и через своих франчайзинговых партнеров в более чем 50 странах Латинской Америки, Европы, Африки и Азии.

О 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Кроме того, веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках.

1xBet сотрудничает с известными спортивными клубами и организациями: «Барселоной», «Лионом», итальянской Серией А, КАФ и другими. Кроме того, в партнерском портфеле 1xBet есть популярные киберспортивные организации, среди которых MIBR, Team Spirit, K23, Tundra Esports и OG Esports. Букмекер неоднократно становился номинантом и обладателем престижных премий, в том числе наград IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и других.

О ПСЖ

ПСЖ — самый титулованный клуб во Франции. Команда регулярно выходит в решающие стадии Лиги чемпионов, а в сезоне 2019/20 стала финалистом самого престижного клубного турнира Европы.

В парижском клубе играют одни из лучших футболистов мира: 7-кратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, самый дорогой игрок в истории футбола — Неймар, чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе и многие другие.