1xBet — спонсор киберспортивной организации Tundra Esports

Дата публикации: 08-08-2022

Международная букмекерская компания 1xBet — один из главных ньюсмейкеров года по части подписания контрактов с крупными киберспортивными организациями. Так, после громких спонсорских сделок с OG Esports и Team Spirit надежный букмекер объявил о старте сотрудничества с организацией Tundra Esports.

Согласно условиям трёхлетнего контракта, логотип 1xBet появится на джерси ростера британцев по Dota 2 и на официальном сайте организации. Также соглашение предусматривает ряд различных активностей, в том числе, на цифровых площадках Tundra Esports и официальном сайте 1xBet. Это поможет букмекеру привлечь новую аудиторию, которая сможет оценить спектр услуг, предлагаемый брендом.

Алекс Саммерс, представитель 1xBet, воодушевлен началом сотрудничества:

“Киберспорт — одно из важнейших направлений в работе компании. Как правило, дисциплины в нем очень динамичны, потому фанаты получают массу ярких эмоций и драйва во время просмотра. Киберспорт уже очень популярен и добился огромного роста по числу фанов. И, что самое важное, у него есть огромный потенциал для развития, поэтому важно поддерживать как отдельные организации, так и киберспорт в целом.

С этой задачей 1xBet успешно справляется. Наш бренд с киберспортом — всерьез и надолго. Начало сотрудничества с Tundra Esports — очередное доказательство желания надежного букмекера быть в авангарде развития киберспорта”.

В Tundra Esports также рады коллаборации с всемирно известным брендом:

“Уверен, лейтмотивом нашего партнерства с 1xBet будут новые свершения, яркие эмоции и большие победы. Девизом нашей организации является #TundraTribe. Надеемся, что очень скоро эти слова будет знать еще больше фанов киберспорта. Впереди — большое совместное приключение, не переключайтесь!”.

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Об 1xBet

1xBet — всемирно известный букмекер, основанный в 2007 году. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

Компания сотрудничает с известными киберспортивными организациями — ESL, Team Spirit, OG Esports, MIBR, K23. Также в портфеле партнерств 1xBet есть популярные спортивные клубы и организации, в частности — ФК “Барселона”, ФК “Лион”, итальянская Серия А, КАН и другие. Букмекер неоднократно становился номинантом и лауреатом престижных премий, среди них — награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.

О Tundra Esports

Tundra Esports — популярная киберспортивная организация из Великобритании. На данный момент имеет составы по Dota 2, FIFA и Fortnite.

Отдельно стоить отметить ростер британцев по дисциплине Dota 2: он один из лучших в мире (входит в топ-6 команд по версии ESL). В списке успехов Tundra Esports можно выделить победы на ESL One Fall 2021, OGA Dota PIT Season 5 и попадание в топ-3 на предыдущем мейджоре — ESL One Stockholm 2022.