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Агент Карзева рассказал о ходе переговоров с «Динамо»

Дата публикации: 08-08-2022

Ави Нимни, работающий с Эденом Карзевым, раскрыл подробности переговоров с российским «Динамо».

«Хочется верить, что во вторник или среду Эден перейдет в «Динамо». Нет ли трудностей в переговорах? Данный вопрос останется внутри клубов», - сообщил агент в интервью Андрею Ирха из «Чемпионата».

С прошлого лета Карзев выступает за «Маккаби» из Нетании. В завершившемся сезоне на счету 22-летнего опорника 24 игры за израильскую команду (2 гола, 1 результативный пас). Контракт Эдена с «Маккаби» истекает в июне 2025 года.

Рыночный ценник на хавбека составляет 1 млн евро (Transfermarkt.de).

В различное время Карзев выступал в составе «Хапоэля» (Хадера), «Маккаби» (Тель-Авив) и «Ирони».

За национальную сборную Карзев провел 3 игры (без результативных действий).

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