Форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Нант»

Дата публикации: 08-08-2022

Весьма неожиданную новость опубликовал в своем «Twitter» ресурс «MSV Foot». Источник отметил, что Шамар Николсон может сменить «Спартак» на «Нант». Услуги центрфорварда уже предложены французскому клубу. Сам ямаец готов покинуть московскую команду.



Состав «красно-белых» Николсон пополнил в начале года, перейдя из «Шарлеруа». Футболист подписал с клубом соглашение до лета 2026 года. Его трансфер обошелся «Спартаку» в 8 млн евро.



В матчах за «Спартак» Шамар смотрелся весьма убедительно. В активе 25-летнего нападающего 8 забитых мячей и 2 голевые передачи в 15 играх.



Рыночная стоимость представителя сборной Ямайки, за которую он провел 29 поединков (10 голов), равняется 7,5 млн евро.