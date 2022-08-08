«Барселона» угрожает судебным иском Френки Де Йонгу, требуя разорвать действующий контракт

Дата публикации: 08-08-2022

«Барселона» готова использовать радикальные методы ради того, чтобы добиться расторжения контракта с Френки Де Йонгом.



О сложившейся ситуации в своем Twitter-аккаунте рассказал Дэвид Орнштейн, представляющий издание «The Athletic».



Журналист отметил, что 15-го июля каталонцы оповестили хавбека о наличии у них доказательной базы преступных действий при заключении договора, оформленного при прежнем руководстве «сине-гранатовых», что является поводом для направления судебного иска, который затронет всех участников сделки.



В «Барселоне» потребовали от полузащитника вернуться к условиям контракта 2019 года, аннулировав действующее соглашение.



Ранее СМИ сообщали, что интерес к Де Йонгу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».