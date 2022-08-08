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«Вильярреал», помимо Ло Чельсо, может забрать у «Тоттенхэма» еще одного полузащитника

Дата публикации: 08-08-2022

«Вильярреал» надеется вернуть Джованни Ло Чельсо, который во второй части сезона 2021/2022 был арендован испанским клубом. Однако это не единственный игрок «Тоттенхэма», в услугах которого заинтересована команда Унаи Эмери. Фабрицио Романо утверждает, что «Вильярреал» также хочет заполучить Танги Ндомбеле.

Сообщается, что переход Ло Чельсо в испанский клуб практически завершен. В минувшем сезоне на счету аргентинца 21 игра за «желтую субмарину» (1 гол, 1 ассист). Transfermarkt.de оценивает 26-летнего хавбека в 22 млн евро.

Переговоры по трансферу Ндомбеле только начались. Вторую половину сезона 21/22 француз провел в «Лионе», который отказался выкупать его контракт. Стоимость 25-летнего футболиста составляет 30 000 000 евро.

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