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«ПСЖ» включился в борьбу за Фофана

Дата публикации: 08-08-2022

«Пари Сен-Жермен» планирует побороться за Уэсли Фофана с «Челси». Об этом утверждает издание «Le Parisien».

Согласно сведениям источника, 21-летний исполнитель – приоритетная цель лондонцев в защите, но и боссы действующего чемпиона Франции также хотят укрепить оборону и следят за ситуацией вокруг соотечественника.

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» ответил отказом на два предложения «Челси» равные 75 и 82 миллиона евро, соответственно.

Фофана – воспитанник «Сент-Этьена». «Лисы» приобрели права на игрока в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 35 000 000 евро.

Отметим, что Уэсли имеет опыт выступлений за молодежную сборную Франции (U21).

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