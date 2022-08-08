«МЮ» договорился с «Ювентусом» о переходе Рабьо

Дата публикации: 08-08-2022

По данным ресурса «Manchester Evening News», в ближайшее время Адриен Рабьо станет игроком «МЮ». «Красные дьяволы» уже согласовали переход полузащитника с «Ювентусом», владеющим правами на него.



Условия личного контракта с французом еще только предстоит обсудить. Руководству английского гранда придется договориться с матерью хавбека, представляющей его интересы.



Поисками усиления в центр полузащиты «Ман Юнайтед» начал заниматься из-за проблем с трансфером Френки Де Йонга. Переход, который клубы согласовали в июле, может сорваться из-за нежелания голландца покидать «Барселону».



Рабьо связан трудовыми отношениями с «Ювентусом» до лета 2023 года. «Бьянконери» готовы продать 27-летнего француза сейчас, чтобы не отпустить его по окончании сезона бесплатно.