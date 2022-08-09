Шешко, которым интересовался «МЮ», перешел в «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 09-08-2022

Пресс-служба «РБ Лейпциг» сообщила о подписании Беньямина Шешко, ранее выступавшего в составе «Зальцбурга». Словенец заключил с немецкой командой 6-летнее соглашение. При этом в сезоне 2022/2023 он будет выступать за «Ред Булл Зальцбург», а к «Лейпцигу» присоединится в июле следующего года.



По данным «Transfermarkt», сумма трансфера составила 24 млн евро.



Шешко стал игроком швейцарского клуба в 2019 году, после чего отправился в аренду в «Лиферинг». Его дебют в основе «Зальцбурга» состоялся в январе прошлого года. В минувшем сезоне в активе 19-летнего форварда 10 голов и 7 ассистов в 36 матчах. Также на счету Беньямина 13 игр за словенскую сборную (2 гола).



Ранее СМИ писали об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Юнайтед».