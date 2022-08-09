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«Ницца» предложила 20 млн евро за Мудрика

Дата публикации: 09-08-2022

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик все еще может сменить клубную прописку. На 21-летнего футболиста претендует «Ницца», которая уже сделала первое предложение «горнякам» в размере 20 миллионов евро. Такая информация появилась на страницах «Foot Mercato».

Ранее стало известно, что Мудрик не перейдет в «Байер», который вышел из переговоров из-за нежелания руководства дончан расставаться со своим подопечным.

В свою очередь агент игрока заявил, что «Шахтер» не принял предложение немецкого клуба, потому что хочет большей компенсации.

В сезоне 21/22 Мудрик отыграл 19 матчей (2 гола и 9 ассистов).

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