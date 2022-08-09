«Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом этим летом

Дата публикации: 09-08-2022

«Барселона» планирует отказаться от услуг одного из двух своих форвардов. Команду покинет Пьер-Эмерик Обамеянг или Мемфис Депай. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



Депай продолжает обсуждать с руководством каталонцев вопрос об уходе из клуба в ранге свободного агента. Состав «сине-гранатовых» он пополнил в 2021 году, подписав с клубом соглашение до лета 2023 года. В сезоне 21/22 голландец принял участие в 37 играх каталонского клуба, отличившись 13 раз и сделав 2 ассиста.



Обамеянг перебрался в «Барселону» в начале года. Его контракт истекает в июне 2025 года. С момента перехода габонец провел 23 встречи (13 забитых мячей, 1 результативная передача).