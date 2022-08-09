«Марсель» объявил, что договорился о трансфере Алексиса Санчеса
Дата публикации: 09-08-2022
Бывший нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес продолжит карьеру в рядах «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
«Провансальцы» достигли договоренности о трансфере 33-летнего чилийца.
По информации СМИ, после прохождения медицинского обследования футболист подпишет контракт до середины 2024 года.
Ранее чилиец расторг трудовой договор с «Интером» и стал свободным агентом.
Напомним, Санчес выступал за «нерадзурри» с лета 2020 года. Всего на его счету 108 матчей с 20 голами и 23 результативными передачами.
Помимо «Интера» он в свое время успел попробовать свои силы в «Барселоне», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».