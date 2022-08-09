Бельерин может расторгнуть контракт с «Арсеналом»

Дата публикации: 09-08-2022

Эктор Бельерин может покинуть «Арсенал». Представители 27-летнего испанца намерены договориться с боссами «пушкарей» о расторжении соглашения своего клиента, срок действия которого истекает через год. Сам защитник готов пожертвовать всей оставшейся по контракту зарплатой, чтобы уйти из «Арсенала». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Бельерин воспитывался в структуре «Барселоны». В 2011 году его контракт выкупил «Арсенал». В основе лондонцев игрок дебютировал осенью 2014 года.



Минувший сезон фулбек провел в аренде в «Бетисе». В футболке испанской команды он выходил на поле в 32 поединках, в которых отметился 5 голевыми передачами. Именно с «Бетисом» Бельерин планирует подписать полноценный контракт после ухода из «Арсенала».