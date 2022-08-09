05:36 ()
Свернуть список

«Эвертон» объявил о покупке полузащитника «Лилля»

Дата публикации: 09-08-2022

На сайте «Эвертона» появилась информация о подписании соглашения с Амаду Онана. Ранее хавбек защищал цвета «Лилля». Срок действия контракта 20-летнего бельгийца с «ирисками» ограничен летом 2027 года. Как сообщает издание «Daily Mail», Онана обошелся «Эвертону» в сумму порядка 40 млн евро.

«Лилль» оформил переход полузащитника летом 2021 года, выкупив его контракт у «Гамбурга» за 7 млн евро. За французскую команду Амаду провел 41 встречу (3 забитых мяча).

Рыночная стоимость Онана равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).

Примечательно, что трансфер бельгийца для «Эвертона» стал уже пятым за это лето. Ранее «ириски» подписали Дуайта Макнила, Джеймса Тарковски, Конора Коуди и Рубена Винагре.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close