«Эвертон» объявил о покупке полузащитника «Лилля»

Дата публикации: 09-08-2022

На сайте «Эвертона» появилась информация о подписании соглашения с Амаду Онана. Ранее хавбек защищал цвета «Лилля». Срок действия контракта 20-летнего бельгийца с «ирисками» ограничен летом 2027 года. Как сообщает издание «Daily Mail», Онана обошелся «Эвертону» в сумму порядка 40 млн евро.



«Лилль» оформил переход полузащитника летом 2021 года, выкупив его контракт у «Гамбурга» за 7 млн евро. За французскую команду Амаду провел 41 встречу (3 забитых мяча).



Рыночная стоимость Онана равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).



Примечательно, что трансфер бельгийца для «Эвертона» стал уже пятым за это лето. Ранее «ириски» подписали Дуайта Макнила, Джеймса Тарковски, Конора Коуди и Рубена Винагре.