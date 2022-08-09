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Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»

Дата публикации: 09-08-2022

«Торпедо» получило разрешение московских властей на возведение центральной арены своего стадиона. Информация появилась на сайте столичного мэра.

Известно, что арену планируется выполнить в форме шестеренки по аналогии с эмблемой «автозаводцев». После окончания строительства она сможет вместить свыше 15000 болельщиков.

На поле стадиона будут установлены специальные системы полива, жидкостного обогрева и дренажные устройства. В помещениях под трибунами разместятся места для допинг-контроля, судейские, раздевалки для спортсменов и медицинский блок.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» удалось пробиться в РПЛ. Основной ареной для «автозаводцев» сейчас являются «Лужники». При этом до середины сентября им придется выступать на «Арене Химки».

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