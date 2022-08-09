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«Манчестер Сити» завершает переход Гомеса из «Андерлехта»

Дата публикации: 09-08-2022

Левый защитник «Андерлехта» Серхио Гомес в ближайшее время станет игроком «Ман Сити».

По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы находятся на финальной стадии переговоров. Сумма трансфера составит около 10 000 000 евро.

Также отмечается, что ранее «горожане» хотели отдать 21-летнего испанца в аренду «Жироне», но сейчас склоняются к тому, чтобы оставить его в команде Хосепа Гвардиолы.

В минувшей кампании защитник был задействован в 49 встречах. В них он стал автором 7 голов и 15 ассистов.

Гомес, являющийся воспитанником академии «Барселоны», перебрался в «Андерлехт» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году. Его трансфер обошелся бельгийцам в 2,25 млн евро.

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