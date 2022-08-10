Агент Гюнтера подтвердил, что переход защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался
Дата публикации: 10-08-2022
Представитель Корая Гюнтера сообщил, что контактировал с ЦСКА относительно трансфера своего клиента. Переход мог состояться, но переговоры завершились неудачей.
«Подтверждаю, что ЦСКА обсуждал трансфер со мной. Переговоры по переходу Гюнтера в московскую команду были, но сделка сорвалась», - заявил Эрсин Акан в интервью Андрею Ирха из «Чемпионата».
Информация о неудачной попытке «армейцев» подписать Гюнтера из «Вероны» ранее появилась в Telegram-канале Ивана Карпова. После провала переговоров «армейцы» вновь занялись поисками усиления в центр защиты. Клуб планирует приобрести футболиста в основу, обладающего отличным первым пасом.
Этим летом «армейцы» подписали уже 5 легионеров (Карраскаля, Мендеса, Мойзеса, Гайича и Зделара).