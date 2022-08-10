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«Арсенал» нацелился на вингера «Вильярреала»

Дата публикации: 10-08-2022

Лондонский «Арсенал» нашел усиление в Ла Лиге.

Как сообщает издание «Goal», «канониры» нацелились на подписание 19-летнего вингера «Вильярреала» Иереми Пино. Ожидается, что испанцев устроит предложение в размере 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист отыграл 40 поединков на клубном уровне, отличившись семью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что в прошлом году «желтая субмарина» продлила контракт со своим талантом до лета 2027 года.

С октября 2021 года Пино вызывается в национальную сборную Испании: на его счету 4 матча, 1 гол и 1 ассист.

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