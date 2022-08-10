Миранчук станет футболистом «Торино»

Дата публикации: 10-08-2022

По данным Николо Скиры, Алексей Миранчук все же покинет «Аталанту». Инсайдер сообщает, что руководство «Торино» договорилось с клубом из Бергамо по трансферу россиянина.



В туринскую команду Миранчук перейдет на правах аренды. В соглашении будет прописано условие выкупа с суммой компенсации в 12 млн евро. Медосмотр 26-летнего хавбека состоится 11-го августа, после чего он заключит договор с «быками».



Ранее СМИ писали, что переговоры между сторонами были приостановлены из-за нежелания Джан Пьеро Гасперини, возглавляющего «Аталанту», отпускать Миранчука.



Россиянин связан контрактом с клубом из Бергамо до лета 2024 года. Всего на счету футболиста 56 встреч за «Аталанту» (9 забитых мячей, 7 голевых пасов).