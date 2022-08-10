Тухель и Боэли очень хотят подписать Обамеянга в «Челси»
Дата публикации: 10-08-2022
Пьера-Эмерик Обамеянг может вернуться в АПЛ. В услугах габонского форварда заинтересован «Челси». Информацией поделился Фабрицио Романо.
Журналист отметил, что в составе «аристократов» Обамеянга хотят видеть Тодд Боэли (совладелец команды) и Томас Тухель (наставник лондонцев). Они считают, что габонец сможет усилить нападение «Челси». При этом официальных предложений по нападающему у «Барселоны», владеющей его контрактом, пока нет.
Сам футболист согласен на переход в «Челси».
Обамеянг стал игроком «Барселоны» в январе, подписав с клубом контракт до лета 2025 года. В составе «сине-гранатовых» он отметился 13 забитыми мячами и 1 ассистом в 23 играх.
Рыночный ценник на габонца составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).