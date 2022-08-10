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«Фулхэм» подписал защитника «Вест Хэма» Диопа

Дата публикации: 10-08-2022

Исса Диоп сменил один лондонский коллектив на другой. Центральный защитник «Вест Хэм Юнайтед» стал игроком «Фулхэма», о чем рапортует пресс-служба «дачников».

Известно, что 25-летний француз заключил трудовой договор с новым клубом на пять лет – до конца июня 2027 года.

По неофициальным данным новичок обошелся «Фулхэму» в 17 800 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

Напомним, что Диоп выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. До этого права на него принадлежали «Тулузе», воспитанником которой он является.

В 119 встречах за лондонцев Исса сумел отличиться 8 голами и 3 ассистами.

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