«Фулхэм» подписал защитника «Вест Хэма» Диопа

Дата публикации: 10-08-2022

Исса Диоп сменил один лондонский коллектив на другой. Центральный защитник «Вест Хэм Юнайтед» стал игроком «Фулхэма», о чем рапортует пресс-служба «дачников».



Известно, что 25-летний француз заключил трудовой договор с новым клубом на пять лет – до конца июня 2027 года.



По неофициальным данным новичок обошелся «Фулхэму» в 17 800 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



Напомним, что Диоп выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. До этого права на него принадлежали «Тулузе», воспитанником которой он является.



В 119 встречах за лондонцев Исса сумел отличиться 8 голами и 3 ассистами.