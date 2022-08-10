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«Милан» не получал предложений по трансферу Тонали

Дата публикации: 10-08-2022

Сандро Тонали останется в «Милане», по меньшей мере, до следующего трансферного окна. Ресурс «Football Italia» информирует, что клуб не планирует продавать хавбека и пока не имеет предложений по нему.

Ранее СМИ писали, что Тонали может стать игроком «Арсенала». Также сообщалось, что миланцы готовы отпустить полузащитника за 55 млн евро. Однако в «Football Italia» отметили, что данные новости являются ложными.

Тонали выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В минувшем сезоне он провел за «россонери» 45 игр (5 голов, 3 результативные передачи). Соглашение Сандро с командой рассчитано до лета 2026 года.

Рыночный ценник на 22-летнего итальянца составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

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