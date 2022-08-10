«ПСЖ» готов отпустить Эрреру свободным агентом

Дата публикации: 10-08-2022

По сообщениям «Le Parisien», чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» готов отпустить своего хавбека Андера Эрреру на правах свободного агента, поскольку игрок не входит в планы новоиспеченного главного тренера команды Кристофа Гальтье.



Контракт между «красно-синими» и 32-летним испанцем рассчитан до середины 2024 года.



В прошлом сезоне центральный полузащитник поучаствовал в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. В них он стал автором четырех забитых мячей и двух результативных передач.



Эррера также известен по выступлениям за «Атлетик» из Бильбао и «Манчестер Юнайтед».