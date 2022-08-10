Влашич продолжит карьеру в Италии

Дата публикации: 10-08-2022

Никола Влашич в ближайшее время может перейти в «Торино». В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что хорват, правами на которого владеет «Вест Хэм», проходит медосмотр для туринской команды.



Экс-хавбек ЦСКА согласился на переход в «Торино», несмотря на то, что его зарплата в Италии будет меньше на 0,5 млн евро. В Лондоне он получал 2,5 млн евро за сезон.



За туринскую команду Влашич будет выступать в рамках арендного соглашения, которое будет включать опцию выкупа за 15 000 000 евро. С «Торино» хорват заключит договор по формуле «1+4». Аренда полузащитника обойдется «быкам» в 1 млн евро.



«Молотобойцы» выкупили Влашича у ЦСКА прошлым летом, заплатив за него 30 миллионов евро. В активе игрока 31 поединок за «Вест Хэм Юнайтед» (1 забитый мяч, 2 результативных паса).