Британский бизнесмен хочет стать владельцем «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 10-08-2022

«МЮ» может сменить собственника. Купить клуб хочет Майкл Найтон. Он готовит соответствующее предложение, которое планирует направить семье Глейзеров, владеющей «манкунианцами».



Заявление Найтона на эту тему разместило издание «Daily Mail»: «МЮ» пребывает в кризисе, и мы знаем причину этого. Владельцы клуба бесполезно и неумело распоряжаются им, они не разбираются в футболе. Все понимают, что у команды должен быть другой собственник, и я с моими финансами и связями работаю над данным вопросом».



Найтон уже пытался купить «Манчестер Юнайтед» 33 года назад за 20 000 000 фунтов. Затем он занял место в правлении команды. Контрольным пакетом акций «красных дьяволов» с 2005 года владеет семья Малькольма Глейзера, скончавшегося весной 2014 года.