«Монако» объявило о подписании Сарра

Дата публикации: 10-08-2022

«Монако» на своем официальном сайте объявило о переходе защитника лондонского «Челси» Маланга Сарра. Речь идет об аренде футболиста до следующего лета 2023 с правом выкупа.



По информации СМИ, «монегаски» смогут выкупить француза за 15 миллионов евро. За аренду «Челси» получит € 700 тысяч.



«Я очень рад стать частью «Монако» и вернуться в Лигу 1. Благодарен клубу за оказанное доверие», - сказал Сарр.



В 23 года центрдеф сыграл уже более 160 поединков за «Челси», «Ниццу» и «Порту», где он выиграл Суперкубок Португалии.



Этим летом обойму Филиппа Клемана пополнили такие исполнители как Такуми Минамино («Ливерпуль») и Брель Эмболо («Борусия» М).