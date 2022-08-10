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«Монако» объявило о подписании Сарра

Дата публикации: 10-08-2022

«Монако» на своем официальном сайте объявило о переходе защитника лондонского «Челси» Маланга Сарра. Речь идет об аренде футболиста до следующего лета 2023 с правом выкупа.

По информации СМИ, «монегаски» смогут выкупить француза за 15 миллионов евро. За аренду «Челси» получит € 700 тысяч.

«Я очень рад стать частью «Монако» и вернуться в Лигу 1. Благодарен клубу за оказанное доверие», - сказал Сарр.

В 23 года центрдеф сыграл уже более 160 поединков за «Челси», «Ниццу» и «Порту», где он выиграл Суперкубок Португалии.

Этим летом обойму Филиппа Клемана пополнили такие исполнители как Такуми Минамино («Ливерпуль») и Брель Эмболо («Борусия» М).

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