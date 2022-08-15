Успейте поучаствовать в промо 1xBet к бою Усик — Джошуа!
20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой двух суперзвезд хэвивейта. Александр Усик будет защищать титулы чемпиона мира в реванше с Энтони Джошуа.
Первая встреча боксеров осенью 2021 года завершилась настоящей сенсацией. Украинец в статусе андердога победил опытного британца по очкам и отобрал у того чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.
Вне всяких сомнений, событие такого масштаба привлекает сотни тысяч любителей ставок со всех уголков земного шара. В компании 1xBet это понимают — и поэтому запустили крутейшую акцию к будущему бою. По ее условиям букмекер обязуется вернуть игроку до 20% от суммы не сыгравшей ставки в виде промокода.
Заинтересовались? Тогда вот условия участия:
- Зарегистрироваться/войти в аккаунт на сайте или в приложении 1xBet
- Поставить отметку в личном кабинете о согласии на участие в акциях
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- Поставить от $10 в прематче или лайве на бой Усик — Джошуа
Промокод можно использовать для новых ставок и побед. Чем выше сумма ставки, тем больше сумма возврата (максимум — $200). Иными словами, даже если прогноз пользователя не сбудется, это не повод расстраиваться. 1xBet непременно подсластит горечь неудачи!
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