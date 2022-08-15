Успейте поучаствовать в промо 1xBet к бою Усик — Джошуа!

Дата публикации: 15-08-2022

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится бой двух суперзвезд хэвивейта. Александр Усик будет защищать титулы чемпиона мира в реванше с Энтони Джошуа.

Первая встреча боксеров осенью 2021 года завершилась настоящей сенсацией. Украинец в статусе андердога победил опытного британца по очкам и отобрал у того чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

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