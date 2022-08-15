«Милан» и «Интер» отказались от подписания Роналду

Дата публикации: 15-08-2022

Итальянские клубы не нуждаются в опытном португальце.



Эпопея с возможным отъездом Криштиану Роналду с «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно продолжается.



Как сообщает издание «Corriere dello Sport», агент португальца предложил своего клиента «Милану» и «Интеру», но получил отказ. Однако итальянские гранды не хотят подписывать Криштиану из-за его высокой заработной платы — около 24 миллионов евро за сезон.



В минувшей кампании Роналду поучаствовал в 38 поединках во всех турнирах. В них он записал в свой актив 24 забитых мяча и 3 результативных паса.



Соглашение 37-летнего бомбардира с «красными дьяволами» в силе до 30.06.2023. «Transfermarkt» оценивает Роналду в 30 000 000 евро.