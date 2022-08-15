«Зенит» предложил 4 млн евро за 18-летнего израильтянина из «Маккаби»

Дата публикации: 15-08-2022

По данным «Sport5», «Зенит» проявляет интерес к Оскару Глуху, представляющему «Маккаби» (Тель-Авив).



Петербуржцы уже направили предложение по атакующему хавбеку израильской команде. За 18-летнего футболиста клуб с берегов Невы готов заплатить 4 000 000 евро. «Маккаби» оценивает своего воспитанника в 6 млн евро. В настоящий момент переговоры продолжаются.



В сезоне 2022/2023 на счету Оскара 3 игры (без результативных действий). Контракт атакующего полузащитника с «желтыми дьяволами» истекает через 2 года. Его рыночная стоимость равняется 0,5 млн евро (Transfermarkt.de).



В активе Глуха 2 игры за сборную Израиля до 21 года (без результативных действий).