«Челси» хочет включить Алонсо в сделку по покупке Обамеянга у «Барселоны»

Дата публикации: 15-08-2022

«Челси» заинтересован в подписании Пьера-Эмерика Обамеянга. При этом «аристократы» не намерены выплачивать 30 млн евро, которые просит за форварда «Барселона». Информацией поделился Фабрицио Романо.



Лондонцы рассчитывают включить в сделку Маркоса Алонсо и за счет этого уменьшить сумму трансфера. Самому защитнику интересен переход в «Барселону», с которой он обсуждает условия сотрудничества уже давно.



Обамеянг стал игроком каталонцев в январе, подписав с клубом контракт до июня 2025 года. «Сине-гранатовым» он достался бесплатно. С момента перехода габонец провел за «Барселону» 23 встречи (13 голов, 1 ассист).



Контракт Алонсо с «Челси» истекает следующим летом. В прошлом сезоне в активе испанца 46 игр за «аристократов» (5 голов, 6 ассистов).