«МЮ» готов взять форварда «Эспаньола» на замену Роналду, цена – 30 млн евро

Дата публикации: 15-08-2022

Рауль де Томас может сменить «Эспаньол» на «Ман Юнайтед». «COPE» информирует, что «манкунианцы» рассматривают нападающего в качестве альтернативы Криштиану Роналду, который собирается уйти из клуба. Сумма сделки может составить 30 000 000 евро.



«Эспаньол» выкупил права на де Томаса в 2020 году за 22,5 млн евро. Его прежним клубом была «Бенфика». Всего в активе 27-летнего футболиста 89 поединков за испанскую команду, в которых он отметился 45 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.



Трудовой договор де Томаса с «попугаями» действует до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает форварда в € 25 млн.



Дебют де Томаса за сборную Испании состоялся осенью 2021 года. За национальную команду он провел 4 игры, не отметившись результативными действиями.